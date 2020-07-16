«Ренн» представил необычную форму на новый сезон
16 июля 2020, 17:04
«Ренн» в своем Twitter опубликовал фото формы команды на новый сезон.
? Une nouvelle aventure nous attend. ?— Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 16, 2020
---#Roarzhone #ForeverFaster#AllezRennes#ToutDonner ??? pic.twitter.com/VnMv09LXUA
Экипировка выполнена в традиционной для клуба красно-черной цветовой гамме. Футболки на этот раз отличаются необычным орнаментом, который можно увидеть на снимках. Производитель формы — компания Puma.
В чемпионате Франции-2019/20, который не был завершен из-за пандемии коронавируса, «Ренн» занял третье место.
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