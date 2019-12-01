«Ренн» оказался сильнее «Сент-Этьена»
«Ренн» одержал победу над «Сент-Этьеном» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев отличились нападающий Рафинья и защитник Дамьен Да Силва.
У «Сент-Этьена» единственный гол забил форвард Лоис Диони.
Чемпионат Франции. Лига 1
15-й тур
«Ренн» — «Сент-Этьен» — 2:1 (1:1)
Голы: Диони, 19 (0:1). Рафинья, 25 (1:1). Да Силва, 90+3 (2:1).
«Ренн»: Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Мауасса, Юну, Буриго, Камавинга (Леа Силики, 72), Ньянг (Сьебатше, 60), Дель Кастильо, Рафинья.
«Сент-Этьен»: Рюффье, Перрен (Фофана, 46), Колодзейчак, Трауко, Паленсия, Мукуди, М`Вила, Будебуз, Юссуф, Буанга (Норден, 60), Диони (Камара, 81).
Предупреждения: Юссуф, 29. Ньянг, 40. Колодзейчак, 69. Паленсия, 83.
Судья: Ваттеллье (Франция).
1 декабря. Ренн. Стадион «Роазон Парк».
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