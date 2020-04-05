Защитник «Лиона» Рафаэл да Силва считает, что не стоит воспринимать перерыв в спортивных соревнованиях из-за пандемии коронавируса как отпуск. 29-летний бразилец признался, что его очень тревожит сложившаяся обстановка.

— Не буду врать, меня это все немного выводит из равновесия, — цитирует Le Progres да Силву. — Когда ты тренируешься, входишь в ритм, обретаешь привычку и управляешь рисками. А тут нужно быть осторожным, чтобы не зачастить в холодильник. (смеется) Снижение зарплаты? Я бы это понял. Но эту процедуру нужно провести демократическим путем. Мы должны всем клубом согласовать это, договориться.

Что касается возобновления чемпионата, то есть много вопросов. Будем ли мы играть каждые три дня? Когда это случится? Начнем ли мы сразу следующий сезон после окончания нынешнего? Я считаю, что мы имеем права на настоящий отпуск, чтобы очиститься от этих мыслей. А сейчас — это не отпуск. Мы просто пытаемся защитить себя и находимся в напряжении.