Радамель Фалькао – об Анри: "У Тьерри есть все, чтобы стать отличным тренером"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао в интервью France Football рассказал о бывшем главном тренере монегасков Тьерри Анри.

Напомним, 41-летний французский специалист проработал во главе "Монако" лишь три месяца.

– У Анри есть хорошие идеи, он отлично читает футбол. Но три месяца – это слишком маленький срок для их реализации. Тьерри прибыл в команду в сложное время, у нас были проблемы с самого начала сезона.

Команда должна быть похожа на оркестр, ей нельзя импровизировать. Требуется работа, повторения и время, чтобы мы находились в гармонии. Если вы каждый год меняете четырех или пяти игроков, то команде становится все труднее.

У него есть знания об игре. Я думаю, что у него есть все, чтобы стать отличным тренером, – сказал Фалькао.