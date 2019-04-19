Радамель Фалькао: "Монако" еще не в безопасности"

Капитан и нападающий "Монако" Радамель Фалькао призвал своих одноклубников настроиться на остаток сезона, чтобы обезопасить команду от вылета из лиги 1, информирует пресс-служба монегасков.

"Монако" занимает 16-е место с 32 очками в турнирной таблице чемпионата Франции. Вылетают с турнира две последние команды. Следующую встречу подопечные главного тренера Леонарду Жардима проведут с "ПСЖ", 21 апреля, начало – в 22.00 (мск).

– "Монако" еще не в безопасности, и футболисты должны помнить об этом. Игроки должны выкладываться на 100 процентов каждый день, – приводит слова Фалькао пресс-служба монегасков.