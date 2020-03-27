«ПСЖ» выпустил специальные футболки для борьбы с коронавирусом
«ПСЖ» выпустил специальную версию клубной футболки с логотипом Tous Unis на месте титульного спонсора. Все деньги будут направлены на поддержку медицинского персонала, борющегося с коронавирусом во Франции.
Всего выпущено 1500 экземпляров. Одна футболка стоит 175 евро, что должно принести около 250 тысяч евро.
Les 1?5?0?0? maillots #TousUnis mis en vente au profit de l'@APHP ont trouv? preneurs en moins de 12h. ?— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 26, 2020
Plus de 200.000 € iront au personnel soignant des H?pitaux de Paris. ?
Merci ? tous ! ??? pic.twitter.com/vEUekD6xES
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.
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