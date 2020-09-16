«ПСЖ» вдевятером вырвал победу в матче с «Метцем»

«ПСЖ» обыграл «Метц» (1:0) в перенесенном матче первого тура чемпионата Франции. В двух предыдущих играх команда уступила.

На 65-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Абду Диалло. Концовку матча они провели вдевятером — Хуан Бернат на 85-й минуте получил травму и был вынужден покинуть поле, когда возможность сделать замену была уже исчерпана. Уже в компенсированное ко второму тайму время решающий мяч забил Юлиан Дракслер.

Действующие чемпионы Франции и финалисты Лиги чемпионов с тремя очками занимают 15-е место в турнирной таблице. «Метц» пока очков не набирал и идет 18-м.

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур

«ПСЖ» — «Метц» — 1:0 (0:0)

Гол: Дракслер, 90+3.

«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс, А.Диалло, Дагба, Баккер (Бернат, 63), Эррера, Гей (Фадига, 84), Сарабия (Кимпембе, 69), Дракслер, Ди Мария, Икарди.

«Метц»: Укиджа, Бой, Сентонз, Бронн, Делен, Фофана, Пажо (Ангбан, 86), Майга, А.Диалло (Нгюетт, 73), Булая (Мазиз, 81), Ньян (Амброз, 82).

Предупреждения: А.Диалло, 1. Майга, 46. Дракслер, 56. Сентонз, 61.

Удаление: А.Диалло, 65.

Судья: Лесаж .

16 сентября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».