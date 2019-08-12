18:32 12 августа | Футбол — Франция

"ПСЖ" убрал почти все изображения Неймара из официального клубного магазина

2
Обсудить

"ПСЖ" сделал еще один шаг к расставанию с бразильским нападающим Неймаром, начав убирать изображения футболиста из официального клубного магазина, cообщает AS.

При этом уточняется, что речь не идет о специальной маркетинговой стратегии.

Как сообщалось ранее, адвокаты бразильца прибыли на "Ноу Камп", чтобы оформить сделку по его возвращению в "Барселону".

Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барсы" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Ранее неоднократно сообщалось, что форвард несчастлив в "ПСЖ" и хочет вернуться в столицу Каталонии. Он не был включен в заявку на матч 1-го тура лиги 1 против "Нима" (3:0).

 

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

 

2
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ