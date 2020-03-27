«ПСЖ» сократил зарплату сотрудников из-за паузы в связи с коронавирусом

«ПСЖ» принял решение воспользоваться практикой частичной безработицы. Как сообщает GFFN, до дальнейшего уведомления сотрудники будут получать 70 процентов от своей текущей заработной платы. Связано это с паузой в сезоне из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время неясно, намерен ли «ПСЖ» распространить эту меру и на игроков.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется