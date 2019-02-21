"ПСЖ" разгромил "Монпелье"

"ПСЖ" на своем поле выиграл у "Монпелье" в перенесенном матче семнадцатого тура чемпионата Франции (5:1). Левен Кюрзава, Кильян Мбаппе, Кристофер Нкунку и Анхель Ди Мария отметились голами, а также в свои ворота забил защитник гостей Виторину Илтон.

Парижане прервали шестиматчевую беспроигрышную серию "паладинов". "ПСЖ" продолжает лидировать в турнирной таблице, а "Монпелье" идет на 6-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

17-й тур

"ПСЖ" - "Монпелье" - 5:1 (2:1)

Голы: Кюрзава, 13 (1:0). Молле, 31 (1:1). Ди Мария, 45+1 (2:1). Шкулетич, 73 - в свои ворота (3:1). Илтон, 78 - в свои ворота (4:1). Мбаппе, 79 (5:1).

"ПСЖ": Буффон, Дани Алвес (Дагба, 77), Кюрзава, Маркиньюс, Кимпембе, Керер (Диаби, 83), Дракслер, Верратти, Ди Мария (Шупо-Мотинг, 68), Мбаппе, Нкунку.

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш (Козза, 19), Ойонго, Агилар, Ле Таллек (Лан, 81), Молле, Скири, Шкулетич, Лаборд (Самбия, 74).

Предупреждения: Ойонго, 59. Дани Алвес, 64. Верратти, 67.

Судья: Летексье.

20 февраля. Париж. Стадион "Парк де Пренс".