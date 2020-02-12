«ПСЖ» разгромил «Дижон» в Кубке Франции, Сарабия сделал дубль
«ПСЖ» выиграл у «Дижона» (6:1) в матче 1/4 финала Кубка Франции.
В составе победителей дубль сделал Пабло Сарабия. Также отличились Тиагу Силва и Кильян Мбаппе. Еще два гола хозяева забили в свои ворота.
Соперник парижан по полуфиналу определится после жеребьевки.
Кубок Франции
1/4 финала
«Дижон» — «ПСЖ» — 1:6 (1:2)
Голы: Лотоа, 1 — в свои ворота (0:1). Шуйар, 13 (1:1). Мбаппе, 44 (1:2). Тиагу Силва, 50 (1:3). Сарабия, 55 (1:4). Кулибали, 86 — в свои ворота (1:5). Сарабия, 90+1 (1:6).
«Дижон»: Рунарссон, Лотоа, Шафик, Мендиль, Кулибали, Амальфитано, Ндонг (Бальмон, 72), Мавидиди, Кадис, Шуйар (Жулиу Тавареш, 61), Бальде (Бензиа, 62).
«ПСЖ»: Навас, Тиагу Силва (Бернат, 61), Менье (Кюрзава, 75), Керер, Баккер, Куасси, Эррера (Аушиш, 83), Сарабия, Дракслер, Кавани, Мбаппе.
Судья: Бастьен.
12 февраля. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».