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«ПСЖ» разгромил «Дижон» в Кубке Франции, Сарабия сделал дубль

12 февраля 2020, 22:25
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«ПСЖ» выиграл у «Дижона» (6:1) в матче 1/4 финала Кубка Франции.

В составе победителей дубль сделал Пабло Сарабия. Также отличились Тиагу Силва и Кильян Мбаппе. Еще два гола хозяева забили в свои ворота.

Соперник парижан по полуфиналу определится после жеребьевки.

Кубок Франции

1/4 финала

«Дижон» — «ПСЖ» — 1:6 (1:2)

Голы: Лотоа, 1 — в свои ворота (0:1). Шуйар, 13 (1:1). Мбаппе, 44 (1:2). Тиагу Силва, 50 (1:3). Сарабия, 55 (1:4). Кулибали, 86 — в свои ворота (1:5). Сарабия, 90+1 (1:6).

«Дижон»: Рунарссон, Лотоа, Шафик, Мендиль, Кулибали, Амальфитано, Ндонг (Бальмон, 72), Мавидиди, Кадис, Шуйар (Жулиу Тавареш, 61), Бальде (Бензиа, 62).

«ПСЖ»: Навас, Тиагу Силва (Бернат, 61), Менье (Кюрзава, 75), Керер, Баккер, Куасси, Эррера (Аушиш, 83), Сарабия, Дракслер, Кавани, Мбаппе.

Судья: Бастьен.

12 февраля. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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