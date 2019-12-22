«ПСЖ» разгромил «Амьен» и одержал 6-ю победу подряд. Мбаппе оформил дубль

«ПСЖ» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции победил «Амьен» — 3:1. У парижан шесть выигрышей кряду. Дубль в их составе оформил Кильян Мбаппе, также отличился Неймар.

В параллельной встрече «Марсель» обыграл «Ним» (2:0). В другом матче «Реймс» сыграл вничью с «Лионом» (1:1).

Чемпионат Франции. Лига 1

19-й тур

«ПСЖ» — «Амьен» — 4:1 (1:0)

Голы: Мбаппе, 10 (1:0). Неймар, 46 (2:0). Мбаппе, 65 (3:0). Мендоса, 70 (3:1). Икарди, 84 (4:1).

«ПСЖ»: Навас, Тиагу Силва (Керер, 58), Менье, Бернат, Маркиньюс, Диалло (Верратти, 22), Паредес, Ди Мария (Сарабия, 86), Неймар, Икарди, Мбаппе.

«Амьен»: Гюртнер, Калабрези, Алеесами, Дибасси, Лефор, Монкондюи (Аколо, 82), Зунгу, Гнаоре (Блен, 64), Конате, Мендоса, Диабате (Корнетт, 71).

Предупреждение: Гнаоре, 28.

Судья: Ваттеллье (Франция).

21 декабря. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Марсель" - «Ним» — 3:1 (0:0)

Голы: Алакуш, 46 — в свои ворота (1:0). Бенедетто, 65 (2:0). Пайет, 81 (3:0). Бриансон, 90+2 (3:1).

«Марсель»: Пеле, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Камара, Сансон, Ронжье (Лопес, 80), Пайет (Аке, 84), Бенедетто (Б.Сарр, 79), Радоньич.

«Ним»: Бернардони, Мартинес, Мигель (Денки, 83), Бриансон, Алакуш, Паке (Дульевич, 70), Ферхат, Филиппото, С.Сарр, Валлс (Валерио, 87), Рипар.

Предупреждения: Паке, 26. Камара, 33. Сансон, 45+1. Пайет, 45+3. С.Сарр, 63.

Судья: Летексье (Франция).

«Монпелье» — «Брест» — 4:0 (2:0)

Голы: Лаборд, 13 (1:0). Саванье, 30 — с пенальти (2:0). Лаборд, 56 (3:0). Молле, 83 (4:0).

«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре (Шотар, 48), Мендеш, Суке, Ойонго, Ле Таллек, Саванье (Самбия, 72), Молле, Делор, Лаборд (Камара, 84).

«Брест»: Ларсоннье, Бааль, Шардонне (Магнетти, 67), Кастеллетто, Дюверн, Фоссюрье, Лан, Баттоккио (Курт, 60), Диалло, Менди (Грансир, 45), Кардона.

Предупреждения: Шардонне, 28. Делор, 49.

Судья: Стина (Франция).

21 декабря. Монпелье. Стадион «Моссон».

«Страсбур» — «Сент-Этьен» — 2:1 (1:0)

Голы: Айорк, 22 (1:0). Томассон, 62 (2:0). Будебуз, 72 — с пенальти (2:1).

«Страсбур»: Селс, Коне, Лала, Митрович, Джикю, Каси, Томассон (Сиссоко, 90), Льенар (Кароль, 66), Ю.Фофана, Мотиба (Да Кошта, 46), Айорк.

«Сент-Этьен»: Рюффье, Дебюши, Трауко, Паленсия (Аби, 57), У.Фофана, М`Вила, Будебуз (Берич, 76), Юссуф (Перрен, 87), М.Камара, Бенкедим, Норден.

Предупреждения: Томассон, 60. Норден, 67. Да Кошта, 78. Трауко, 82. Кароль, 90+1.

Судья: Тюаль (Франция).

21 декабря. Страсбург. Стадион «ла Мено».

«Реймс» — «Лион» — 1:1 (1:1)

Голы: Тузар, 9 (0:1). Кафаро, 44 — с пенальти (1:1).

Нереализованный пенальти: Дембеле, 83 (вратарь)

«Реймс»: Райкович, Фокет, Камара, Абдельхамид, Дисаси, Шавалерен, Кафаро, Дингоме (Донис, 52), Мунетси, Думбья (Кутеса, 76), Уден (Сиссоко, 86).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Тете (Рафаэл да Силва, 46), Тузар, Тиагу Мендес, Ауар (Жан Лукас, 75), Дембеле, Траоре (Черки, 88), Корне, Террье.

Предупреждения: Дисаси, 8. Ауар, 20. Шавалерен, 36. Марселу, 41. Жан Лукас, 87.

Судья: Делерю (Франция).

21 декабря. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

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