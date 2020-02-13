«ПСЖ» предложит Кильяну Мбаппе контракт с зарплатой в 50 миллионов евро, чтобы не дать игроку уйти в «Реал»

«ПСЖ» предложит нападающему Кильяну Мбаппе контракт с зарплатой в 50 миллионов евро в год, чтобы удержать игрока от перехода в «Реал», сообщает AS.

Ссылаясь на свои источники в клубе, издание пишет, что предложение последует летом, сразу после чемпионата Европы-2020. По информации издания, «ПСЖ» не хочет отпускать 21-летнего форварда как минимум до ЧМ-2022 в Катаре. Текущее соглашение Мбаппе с парижанами действует до конца июня 2022 года, по которому игрок получает около 15 миллионов евро в год. «ПСЖ» надеется, что повышение зарплаты до 50 миллионов евро в год удержит француза в команде.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года, в сезоне-2019/20 француз забил 24 гола и отдал 14 результативных передач в 28 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 200 миллионов евро.