«ПСЖ» открыл свою академию в Лужниках

Сегодня прошла церемония открытия академии «Пари Сен-Жермен» в Москве. Французский топ-клуб впервые в истории создал собственную академию на территории России.

Местом строительства новой футбольной школы стал спортивный комплекс «Лужники».

В августе 2019 года опытные специалисты во главе с французским тренером из структуры «ПСЖ» провели первые просмотры для детей в возрасте от 3 до 13 лет, и на момент открытия число потенциальных воспитанников составило 1445 человек! Просмотры продолжаются, записаться на них можно на официальном сайте Paris Saint-Germain Academy Russia, сообщается в пресс-релизе.

Марко Трабукки стал послом проекта Paris Saint-Germain Academy Russia.

Местом строительства новой футбольной школы стал спортивный комплекс «Лужники», в котором сборная Франции завоевала главный трофей чемпионата мира-2018. В церемонии открытия приняли участие представители руководства «ПСЖ», а также известный спортивный агент Марко Трабукки, который стал послом проекта Paris Saint-Germain Academy Russia и будет помогать выпускникам российского филиала выстраивать футбольную карьеру по окончании обучения.