«ПСЖ» обыграл «Бордо», Маркиньюс сделал дубль

«ПСЖ» выиграл у «Бордо» (4:3) в матче 26-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев дубль сделал Маркиньюс. Также отличились Эдинсон Кавани и Кильян Мбаппе. Для Кавани этот гол стал 200-м в составе команды. Неймар в концовке игры получил красную карточку. У гостей забивали Хван Ый Джо, Паблу и Рубен Пардо.

«ПСЖ» набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Бордо» на 12-м месте — 35 очков. В следующем туре «ПСЖ» примет «Дижон», а «Бодо» — «Ниццу»

Чемпионат Франции. Лига 1

26-й тур

«ПСЖ» — «Бордо» — 4:3 (2:2)

Голы: Хван Ый Джо, 18 (0:1). Кавани, 25 (1:1). Маркиньюс, 45+2 (2:1). Паблу, 45+6 (2:2). Маркиньюс, 63 (3:2). Мбаппе, 69 (4:2). Пардо, 83 (4:3).

«ПСЖ»: Рико, Тиагу Силва (Гей, 17), Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Керер, Верратти, Кавани (Икарди, 76), Ди Мария (Сарабия, 75), Неймар, Мбаппе.

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Сабали, Бенито, Кватенг (Пардо, 46), Паблу, Отавиу, Башич (Адли, 70), Де Превиль, Хван Ый Джо (Маджа, 78), Калу.

Предупреждения: Кватенг, 45+2. Неймар, 45+7. Кавани, 45+7. Гей, 56. Башич, 64. Кимпембе, 85.

Удаление: Неймар, 90+2.

Судья: Делажо.

23 февраля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».