«ПСЖ» обыграл «Бордо», Маркиньюс сделал дубль
«ПСЖ» выиграл у «Бордо» (4:3) в матче 26-го тура чемпионата Франции.
В составе хозяев дубль сделал Маркиньюс. Также отличились Эдинсон Кавани и Кильян Мбаппе. Для Кавани этот гол стал 200-м в составе команды. Неймар в концовке игры получил красную карточку. У гостей забивали Хван Ый Джо, Паблу и Рубен Пардо.
«ПСЖ» набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Бордо» на 12-м месте — 35 очков. В следующем туре «ПСЖ» примет «Дижон», а «Бодо» — «Ниццу»
Чемпионат Франции. Лига 1
26-й тур
«ПСЖ» — «Бордо» — 4:3 (2:2)
Голы: Хван Ый Джо, 18 (0:1). Кавани, 25 (1:1). Маркиньюс, 45+2 (2:1). Паблу, 45+6 (2:2). Маркиньюс, 63 (3:2). Мбаппе, 69 (4:2). Пардо, 83 (4:3).
«ПСЖ»: Рико, Тиагу Силва (Гей, 17), Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Керер, Верратти, Кавани (Икарди, 76), Ди Мария (Сарабия, 75), Неймар, Мбаппе.
«Бордо»: Костиль, Косьельни, Сабали, Бенито, Кватенг (Пардо, 46), Паблу, Отавиу, Башич (Адли, 70), Де Превиль, Хван Ый Джо (Маджа, 78), Калу.
Предупреждения: Кватенг, 45+2. Неймар, 45+7. Кавани, 45+7. Гей, 56. Башич, 64. Кимпембе, 85.
Удаление: Неймар, 90+2.
Судья: Делажо.
23 февраля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».