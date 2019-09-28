«ПСЖ» обыграл «Бордо» благодаря голу Неймара

«ПСЖ» обыграл «Бордо» в матче 8-го тура чемпионата Франции — 1:0. Единственный мяч провел самый дорогой футболист мира Неймар.

«ПСЖ» вернулся на первое место в таблице лиги 1, опередив на 2 очка «Нант». «Бордо» идет на пятой строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

8-й тур

«Бордо» — «ПСЖ» — 0:1 (0:0)

Гол: Неймар, 70.

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Мексер, Кватенг, Паблу (Бенито, 77), Отавиу, Тшуамени, Адли (Де Превиль, 56), Бриан (Аит Беннассер, 68), Хван Ый Джо, Калу.

«ПСЖ»: Навас, Тиагу Силва, Кюрзава, Менье, Маркиньюс, Диалло, Гей, Сарабия (Мбаппе, 60), Верратти, Ди Мария (Бернат, 88), Неймар.

Предупреждения: Маркиньюс, 30. Ди Мария, 72. Верратти, 90+2.

Судья: Бризар.

28 сентября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».