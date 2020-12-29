«ПСЖ» объявил об отставке Тухеля

«ПСЖ» на официальном сайте объявил об отставке главного тренера Томаса Тухеля.

47-летний специалист возглавлял парижский клуб с мая 2018 года. При нем команда дважды выигрывала чемпионат и Суперкубок Франции, по одному разу побеждала в Кубке страны и Кубке французской лиги, а также доходила до финала Лиги чемпионов в сезоне-2019/20, где уступила «Баварии» (0:1).

«Хотел бы поблагодарить Томаса Тухеля и его сотрудников за все, что они сделали для клуба. Тухель вложил много сил и энергии в свою работу. Мы будем помнить все хорошие моменты, которые мы вместе пережили. Желаем всего наилучшего», — цитирует официальный сайт «ПСЖ» президента клуба Нассера Аль-Хелаифи.

После 17 туров чемпионата Франции-2020/21 парижане занимают третье место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Лиону» 1 очко.