Неймар не явился на тренировку "ПСЖ". Клуб обещает принять меры

В понедельник, 8 июля, нападающий "ПСЖ" Неймар не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/20, информирует официальный сайт парижан.

В сообщении пресс-службы отмечается, что клуб примет соответствующие меры в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее сообщалось, что Неймар в ближайшее время отправится в столицу Каталонии для ускорения переговоров с "Барселоной".

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год.

Communiqué du club - Neymar Jr 📍 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 8 июля 2019 г.

Неймар отправится в Каталонию для ускорения переговоров с "Барселоной"

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