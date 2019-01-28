"ПСЖ" недоволен использованием ВАР

"ПСЖ" в своем Твиттере намекнул на несправедливое судейство в матче чемпионата Франции с "Ренном" (4:1). Возмущение парижан вызвало решение арбитра после грубого фола форварда бретонцев М’Бая Ньянга на защитнике "ПСЖ" Тило Керере.

Рефери наказал нарушителя только желтой карточкой, причем после просмотра видеоповтора инцидента не изменил своего решения. Уже во время матча игроки и тренеры "ПСЖ" выразили свое возмущение. Теперь в Твиттере "ПСЖ" появилась запись фола, а подписчикам парижане предлагают проголосовать, стоило ли за такое нарушение давать красную карточку.