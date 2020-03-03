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«ПСЖ» не отпустит Мбаппе на Олимпийские игры

3 марта 2020, 19:29
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«ПСЖ» не отпустит нападающего Кильяна Мбаппе на Олимпийские игры в Токио. Парижский клуб отправил официальное письмо в Федерацию футбола Франции, в котором сообщил, что не разрешит нападающему участвовать в Олимпиаде, сообщает France Bleu.

Мбаппе вошел в расширенный состав сборной Франции на Олимпиаду. Сейчас в списке — 80 игроков, потом он будет сокращен до 50 футболистов. Финальный формат заявки — 18 основных игроков и 4 запасных.

Футбольный турнир на Олимпиаде пройдет с 23 июля по 8 августа.

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