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«ПСЖ» начал переговоры с Неймаром о продлении контракта

11 октября 2019, 21:08
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Руководство «ПСЖ» начало переговоры с нападающим Неймаром о подписании нового контракта. Французский клуб хочет заключить соглашение с 27-летним бразильцем до 2024 года, утверждает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира.

Нынешнее соглашение Неймара с парижанами рассчитано до 2022 года. Переговорами руководит спортивный директор чемпионов Франции Леонарду Араужу.

Несмотря на скандалы, связанные с возможным уходом Неймара из «ПСЖ» летом этого года, бразилец недавно заявил, что готов остаться в клубе.

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