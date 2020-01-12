«ПСЖ» и «Монако» объявили составы на матч 20-го тура чемпионата Франции. С первых минут сыграет форвард парижан Кильян Мбаппе и хавбек монегасков Александр Головин.

Состав «ПСЖ»: Навас — Менье, Маркиньюс, Силва, Бернат — Ди Мария, Гийе, Верратти, Неймар — Мбаппе, Икарди.

Состав «Монако»: Леком — Хенрикс, Глик, Марипан, Балло-Туре — Бакайоко, Желсон, Фабрегас, Головин, Бальде — Бен Йеддер.

«ПСЖ» занимает 1-е место в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 45 очков. «Монако» с 28 баллами располагается на 9-й строчке.