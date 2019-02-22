"ПСЖ" хочет лишить Рабьо части зарплаты

"ПСЖ" намерен лишить полузащитника Адриена Рабьо части зарплаты. Как сообщает AFP, парижский клуб хочет применить к 23-летнему французу пункт контракта, позволяющий лишать футболиста части зарплаты за нарушения этического плана. Поводом для этого станет отсутствие Рабьо на сборе, который "ПСЖ" проводил в Катаре с 13 по 17 января.

Тогда Рабьо отсутствовал по личным причинам. Он потерял свою бабушку, а отец тяжело заболел и умер позднее. Руководство "ПСЖ" оставило его в Париже, но теперь хочет вычесть долю из зарплаты. Напомним, ранее Рабьо был отстранен от работы с основной командой из-за отказа продлевать контракт с "ПСЖ".