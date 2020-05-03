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«ПСЖ» готов заплатить за Ндиди 50 миллионов фунтов

3 мая 2020, 12:28
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«ПСЖ» интересуется полузащитником «Лестера» Уилфредом Ндиди. Французский клуб готов заплатить за 23-летнего нигерийца 50 миллионов фунтов стерлингов, утверждает ESPN.

Ндиди провел за «Лестер» 29 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» выбрал также альтернативные варианты, если трансфер игрока «Лестера» сорвется, а именно хавбека Томаса Партея из «Атлетико» и Темуе Бакайоко из «Челси», который выступал за «Монако» на правах аренды в сезоне-2019/20.

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