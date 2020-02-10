«ПСЖ» готов платить Кулибали 200 тысяч фунтов в неделю

«ПСЖ» продолжает предпринимать попытки подписать защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Французский клуб готов платить 28-летнему сенегальцу 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, утверждает Sky Sports.

«ПСЖ» хотел приобрести игрока в зимнее трансферное окно, но тогда «Наполи» запросил за футболиста минимум 75 миллионов евро. Сам Кулибали неоднократно заявлял о желании покинуть итальянский клуб.

Защитник перешел в «Наполи» из «Генка» в 2014 году за 7,75 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах. Его контракт истекает летом 2023 года.