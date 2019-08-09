Прокурор поддержала решение снять обвинения с Неймара

Форварду "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании. Прокурор штата Сан-Паулу Флавия Мерлини поддержала это решение ввиду недостатка доказательств вины футболиста.

"Мы не знаем, что происходит за четырьмя стенами, – цитирует Мерлини Spiegel. – Так что у нас есть слова одного человека против слов другого. Я поддерживаю решение закрыть дело".

Обвинения против Неймара выдвинула бразильская модель Нажила Триндаде. Она подала заявление в полицию, в котором сообщила, что 27-летний футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле. По ее словам, Неймар бил ее и вел себя грубо. Кроме того, девушка назвала его наркоманом. Сам бразилец все отрицал и говорил, что это шантаж.

Так, давая показания во второй раз, она сообщила, что Неймар дал ей пощечину и отказался пользоваться презервативом во время полового акта. Ранее она об этом не упоминала. По ее словам, она отказала игроку в половом акте без презерватива. Полицейские сочли ее слова неубедительными и не стали открывать дело.