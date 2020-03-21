Профсоюз футболистов Франции рекомендует отправить игроков в отпуск

Профсоюз футболистов Франции на официальном сайте выступил с заявлением по поводу паузы в сезоне из-за пандемии коронавируса. Ранее «Амьен» и «Лион» сократили зарплаты игрокам из-за приостановки чемпионата.

«Отпуск игроков на период с 17 по 31 марта 2020 года — способ отреагировать сегодня на экстремальную ситуацию. Мы все надеемся, что апрель будет более благоприятным месяцем с возвращением к коллективным тренировкам и необходимой работе перед возобновлением сезона», — говорится в заявлении.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется