Президента «Лиона» подтвердил, что команду может возглавить Гард

Реми Гард является одним из кандидатов на пост тренера «Лиона». Эту информацию подтвердил президент клуба Жан-Мишель Оля.

— На вакантный пост есть целый ряд кандидатов, и некоторые из них уже фигурируют в СМИ, — цитирует Оля Birmingham Mail. — Но все равно будьте готовы удивиться. С Гардом я пока не связывался, но имею его ввиду. Вероятно, мы с ним проведем переговоры.

Как сообщает Le Parisien, в список потенциальных сменщиков Силвинью входят Лоран Блан, Арсен Венгер и Тиагу Мотта.