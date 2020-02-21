Президент «ПСЖ» заплатил свыше 1 миллиона долларов в рамках соглашения с ФИФА

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заплатил ФИФА более 1 миллиона швейцарских франков (свыше 1 миллиона долларов) в рамках мирового соглашения, после чего швейцарская прокуратура сняла с него часть обвинений в коррупции, утверждает Times.

В 2017 году генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении Аль-Хелаифи и бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке по подозрению во взяточничестве, мошенничестве, преступной халатности и подделке документов.

Генеральная прокуратура Швейцарии полагает, что в период с 2013 по 2015 год Вальке использовал свое положение в ФИФА, чтобы права на трансляцию международных турниров в Италии и Греции достались определенным компаниям. Речь идет о чемпионатах мира и Кубках конфедераций с 2018 по 2030 год. Взамен бывший управленец получил три платежа на общую сумму 1,25 миллиона евро.