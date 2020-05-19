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Президент «ПСЖ» — самый влиятельный человек в футболе по версии France Football, Роналду — в топ-3

19 мая 2020, 06:35
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи занял первое место в рейтинге самых влиятельных людей в футболе по версии France Football. Его состояние оценивается в восемь миллиардов евро.

В тройку также вошли нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду и президент ФИФА Джанни Инфантино. Не указано распределение мест. Полный рейтинг будет опубликован позже.

В текущем сезоне на счету Роналду 25 голов и 4 результативные передачи в 32 матчах.

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