Президент «ПСЖ» и экс-генсек ФИФА на следующей неделе предстанут перед судом

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке в понедельник предстанут перед швейцарским судом по делу о коррупции, сообщает Sky Sports.

Фигуранты дела подозреваются в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и коррупции.

По данным следствия, Аль-Хелаифи предоставил Вальке в пользование виллу на Сардинии в качестве подкупа в 2014 и 2015 годах. В это время экс-генсек ФИФА имел свое влияние на продажу телеправ на соревнования под эгидой организации, включая чемпионаты мира 2026 и 2030 годов, компании на Ближнем Востоке, которой руководит Аль-Хелаифи. Пока шло расследование, Аль-Хелаифи был избран членом исполкома УЕФА.

В 2017 году генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении Аль-Хелаифи и Вальке по подозрению во взяточничестве, мошенничестве, преступной халатности и подделке документов. В феврале СМИ сообщали, что президент «ПСЖ» заплатил более 1 миллиона швейцарских франков в рамках мирового соглашения, после чего швейцарская прокуратура сняла с него часть обвинений в коррупции.