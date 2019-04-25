Президент "Марселя" Жак-Анри Эйро на саммите по стартапам выступил с неожиданным предложением изменений в правилах футбола. По мнению Эйро, футбол страдает из-за консервативных правил, из-за чего испытывает проблемы с привлечением молодой аудитории. Он предложил засчитывать голы, забитые с дальней дистанции, за два.

- У меня много соперников, - цитирует footmercato.net Эйро. - Первыми на ум приходят "Лион", "Ренн", "ПСЖ", "Монако". Но не только они. "Нетфликс" - один из моих конкурентов, FIFA - один из моих конкурентов, Overwatch - один из моих конкурентов, киберспорт - один из моих конкурентов, Fortnite - один из моих конкурентов.

Моя проблема в том, что при появлении новых форм развлечения футбол остается невероятно консервативным.

Видеоигра FIFA предложила опцию, при которой гол из-за штрафной засчитывается за два. Почему Electronic Arts могут такое представить? В игре есть даже мод игры без правил, это небольшое безумие. Но что меня интересует, это нововведения.

Почему бы завтра на настоящем поле не засчитывать два мяча за гол, забитый с 30 метров? Я просто привожу это в качестве примера, есть другие варианты. Футбол - очень консервативный спорт, и ему нужно адаптироваться к новому поколению.