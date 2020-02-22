Президент «Лиона» уверен, что Черки станет лучше Мбаппе

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас уверен, что полузащитник его клуба Райан Черки может стать сильнее форварда «ПСЖ» Кильяна Мбаппе. 16-летний хавбек в этом сезоне начал играть на профессиональном уровне.

— Черки более техничен, чем Мбаппе, — цитирует Tuttosport Оласа. — Что еще более важно, Райан начал играть на профессиональном уровне более молодом возрасте. Если он останется в «Лионе» еще на несколько лет, то станет даже лучше, чем Мбаппе.