Президент "Лиона": "Надеюсь, нам удастся выиграть Лигу чемпионов в ближайшие 5 лет"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс выразил надежду, что его команде удастся выиграть Лигу чемпионов в ближайшие пять лет. Он также добавил, что после этого планирует выйти на пенсию.

- Я знаю, что это заставит вас улыбаться, но я надеюсь, что в течение пяти лет мы выиграем Лигу чемпионов, - приводит beIN Sports слова Оласа. -Я не хочу уходить, пока мы не возьмем этот трофей. Наша женская команда пять раз выигрывала Лигу чемпионов. Для парней это Святой Грааль. Да и вообще, 75 лет – хороший возраст для выхода на пенсию.

Оляс является владельцем и председателем клуба с 1987 года.

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