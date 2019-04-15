Президент "Лилля": "Пепе сам решит, где продолжить карьеру"

Президент "Лилля" Жерар Лопес подтвердил, что нападающий Николя Пепе покинет команду в летнее трансферное окно.

– Летом уйдут четыре-пять игроков. Все клубы вынуждены следить за своими счетами, за исключением, возможно, одного, – приводит слова Лопеса Telefoot. – Пепе наверняка уйдет. Мы не можем удержать его при такой цене. Он сам решит, где продолжит карьеру.

Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему форварду со стороны "Баварии" и "ПСЖ". Стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Николя Пепе провел за "Лилль" 35 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 14 результативных передач.

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