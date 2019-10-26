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Преснель Кимпембе: «Марсель не способен заинтересовать меня»

16:44
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе признался, что посещение Марселя ему неинтересно.

— Я ни разу не ездил в Марсель и желания вообще не возникает. Этот город не способен заинтересовать меня, — заявил Кимпембе Le Parisien. — Я неоднократно был боллболем на матчах «ПСЖ» и «Марселя». Это особая атмосфера. Всякий раз мне хотелось выбежать на поле и обыграть игроков «Марселя».

24-летний игрок провел в текущем сезоне 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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