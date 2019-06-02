Представители Неймара: доказательства попытки вымогательства будут переданы в полицию

Представители нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара опубликовали на официальном сайте футболиста заявление в связи с обвинениями в изнасиловании в адрес спортсмена.

Ранее появилась информация, что инцидент произошел 15 мая в парижском отеле. Женщина рассказала, что Неймар заплатил за ее билет в Париж. Она прибыла во французскую столицу 15 мая и остановилась в отеле Sofitel Paris. Футболист "ПСЖ" прибыл в тот же день около 8 часов вечера и был "явно пьян". Жертва сказала, что они разговаривали, "обменялись ласками", но в определенный момент Неймар стал агрессивным и через насилие практиковал половые сношения против ее воли".

– Неймар был удивлен этой новостью, но некоторые факты об этой ситуации уже были известны его сотрудникам, потому что футболист стал жертвой вымогательства несколько дней назад. Адвокаты предполагаемой жертвы связывались с нами. Мы предприняли все необходимые шаги. Полностью отвергаем несправедливые обвинения в адрес Неймара и выставление игрока в негативном ключе в прессе. Все доказательства попытки вымогательства и фактах отсутствия изнасилования будут переданы в полицию в ближайшее время, – говорится в заявлении на сайте Неймара.

СМИ: Неймар обвиняется в изнасиловании

Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании