Правильно ли засчитан третий гол «Монако»? ВАР помогли монегаскам

На 70-й минуте матча 20-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако» (3:3) нападающий гостей Ислам Слимани сравнял счет, забив третий мяч.

Арбитр Антони Готье поначалу гол не засчитал, отреагировав на сигнал второго ассистента Сириля Мунье. Однако затем после вмешательства видеоарбитров (ВАР и АВАР), которые изучали повторы около двух минут, взятие ворот было засчитано. Правильно ли поступила бригада судей?

Слимани в момент передачи Желсона Мартинша действительно располагался за линией офсайда. Судя по всему, видеоассистенты решили, что форвард не принимал активного участия в игре и не мешал защитнику Маркиньюсу, находясь от него на значительном расстоянии. При этом они, видимо, определили, что игрок «ПСЖ» осознанно сыграл в мяч, который затем отлетел к Слимани. Значит, фиксировать положение «вне игры» не нужно. В итоге Готье указал на центр поля, засчитав гол. (Александр Бобров)