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Полузащитник «Метца» приговорен к штрафу и году тюрьмы за ДТП

02:36
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Полузащитник «Метца» Кевин Н`Дорам получил наказание за ДТП, произошедшее год назад. 24-летний француз приговорен к году тюрьмы условно и оштрафован на 10 тысяч евро. Также его лишили водительского удостоверения с запретом на возврат в течение года.

Напомним, 3 ноября 2019 года Н'Дорам вместе с одноклубником Мануэлем Каби и его братом попали в автомобильную аварию на автомагистрали А4. Он ехал со скоростью 200 км/ч.

При этом Каби длительно восстанавливается, так как получил серьезеные травмы, а Н'Дорам без особых повреждений смог быстро покинуть больницу.

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