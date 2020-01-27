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Полузащитник «Атлетику Паранаэнсе» близок к переходу в «Лион»

14:04
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«Лион» близок к приобретению полузащитника «Атлетику Паранаэнсе«Бруну Гимарайнса. Французский клуб заплатит за 22-летнего бразильца около 30 миллионов евро. Спортивный директор «Лиона» Жунинью Пернамбукану сообщил, что «сделка завершена на 95 процентов», информирует Marca.

Бразильская команда хотел продлить соглашение с футболистом, но тот отверг этот вариант. В нынешнем сезоне Бруну Гимарайнс провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи.

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