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«Подписав Головина, «Монако» вытащил счастливый билет». Мнение французской звезды

17:27
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Прославленный форвард «Лиона» и сборной Франции, а ныне спортивный директор парижского «Ред Стар» Стив Марле поделился мнением о перспективах российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

— Головин — классный талантливый парень, и для него было здорово оказаться в «Монако», — заявил Марле. — «Монако» тоже вытащил счастливый билет, подписав этого русского. Сейчас Головин отлично прогрессирует. Оттуда он в свое время переедет в большой клуб. (Евгений Белоусов)

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