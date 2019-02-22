Петров стал генеральным директором "Монако"

Совет директоров "Монако" назначил россиянина Олега Петрова на должность генерального директора клуба, сообщает официальный сайт монегасков.

55-летний Петров владеет пятью языками. Имеет два высших образования: в области экономики и иностранных языков.

Напомним, Вадим Васильев был уволен с поста вице-президента "Монако" 14 февраля. Причиной послужили плохие результаты монегасков в текущем сезоне.

При Васильеве "Монако" становился чемпионом Франции, а также доходил до полуфинала Лиги чемпионов.



"Монако" занимает 16-е место в чемпионате Франции, имея в активе 22 очка после 25 туров. Монегаски вылетели из Лиги чемпионов, Кубка Франции и Кубка французской лиги.