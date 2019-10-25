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Переговоры между «ПСЖ» и Неймаром зашли в тупик

25 октября 2019, 10:56
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Руководство «ПСЖ» ведет переговоры с нападающим Неймаром о продлении контракта, утверждает Le Parisien. По информации СМИ, диалог между парижанами и 27-летним бразильцем зашел в тупик.

«ПСЖ» планирует подробно обсудить условия продления соглашения с Неймаром в связи с тем, что футболист хотел покинуть клуб летом. Ранее сообщалось, что форвард может присоединиться к «Барселоне».

Контракт Неймара с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 5 матчей за парижан и забил 4 гола. Портал transfermarkt.de оценивает его в 180 миллионов евро.

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