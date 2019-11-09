Патрик Виейра: «Было обидно пропустить с пенальти»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра был разочарован ничьей с «Бордо» (1:1) в матче чемпионата Франции. Его команда вела в счете и пропустила с пенальти в начале второго тайма.

— Было обидно пропустить с пенальти во втором тайме, — цитирует AFP Виейра. — У нас было не так много времени, чтобы отреагировать. Тяжелый результат для игроков. Небольшая ошибка дорого нам стоила. Мы не очень хорошо контролировали мяч, пришлось побегать. После гола соперник особо опасностей не создавал. Если «Бордо» нас и превосходил, то только в контроле мяча. Да, это тоже важный фактор, но мы должны учитывать уровень соперника. Тем не менее, мы сыграли уже лучше. Нужно продолжать прогрессировать. Мне понравился настрой футболистов.