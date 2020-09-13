Паредес, Навас, Неймар и Ди Мария смогут сыграть с «Марселем»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель объявил, что часть игроков покинула карантин. По словам немецкого специалиста, Неймар, Анхель Ди Мария, Кейлор Навас и Леандро Паредес будут в заявке команды на матч 3-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Игра пройдет в воскресенье.

Ранее все четверо сдали положительный тест на коронавирус, поэтому были помещены в карантин.

На этой неделе «ПСЖ» без своих лидеров уступил «Лансу» (0:1). Парижане впервые с 2011 года начали сезон в лиге 1 с поражения.