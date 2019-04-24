Известная модель и актриса Памела Андерсон раскритиковала руководство "Марселя" за решение передать собранные на благотворительном вечере средства на реставрацию Собора Парижской Богоматери. Она считает, что средства стоило выделить нуждающимся детям Марселя.

"Вчера мы посетили ежегодный гала-вечер "Марселя", чтобы помочь собрать деньги для нуждающихся детей в Марселе. Мы были полны добрых намерений, нобрали большую сумму на благое дело. А затем - сюрприз! - был аукцион с целью собрать средства на Собор Парижской Богоматери.

Конечно, нуждающиеся дети в Марселе могли бы лучше использовать 100 тысяч евро, чем церковь, которая получила уже больше миллиарда от миллиардеров.

Надеюсь, они переоценят ценности и передадут средства тем, кто больше нуждается - марсельской общине", - написала Андерсон в Твиттере.

15 апреля в Соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар.