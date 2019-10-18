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Осимен признан лучшим игроком сентября в лиге 1

03:19
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Нападающий «Лилля» Виктор Осимен признан лучшим игроком чемпионата Франции в сентябре. За 20-летнего нигерийца, который в прошлом месяце забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи в 4 матчах, проголосовали 45 процентов участников опроса.

Также на награду претендовали нападающий «Монако» Ислам Слимани и защитник «Нанта» Николя Паллуа, которые в итоге заняли второе и третье места — 37 и 18 процентов соответственно.

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