«Он был для меня старшим братом». Боли выразил соболезнования в связи со смертью Диуфа из-за коронавируса

Экс-защитник «Марселя» Базиль Боли выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента французского клуба Папа Диуфа. Сенегалец, заболевший недавно коронавирусом, скончался во вторник в возрасте 68 лет.

— Я даже не могу говорить. Он не просто друг, он был для меня старшим братом, — сказал Боли со слезами на глазах в интервью L'Equipe. — Все мои дети, мой отец и моя мать знали его, любили его. Я очень расстроен, у меня нет слов.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 853 тысяч человек. Умерших — 42 000, выздоровевших — 176 906. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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