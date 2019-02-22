Олег Петров: "Приложим все усилия, чтобы помочь "Монако" вернуться на путь побед"

Генеральный директор "Монако" Олег Петров дал первое интервью клубной пресс-службе после назначения на новую должность, сообщает официальный сайт монегасков.

– Я благодарю членов совета директоров и президента Дмитрия Рыболовлева за оказанное доверие. Это честь для меня – занять этот пост в клубе с такой историей, традициями и одним из самых внушительных послужных списков во французском футболе.

Я с нетерпением жду встречи с моими новыми коллегами. Совместно мы приложим все усилия для того, чтобы помочь клубу вернуться на путь побед, которыми были ознаменованы прошлые годы, и продолжить его развитие. Нам предстоит большая работа, но команда обладает огромным потенциалом, и я с оптимизмом смотрю в будущее, – приводит слова Петрова официальный сайт "Монако".

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