Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров поприветствовал в клубе полузащитника Орельена Тшуамени. Игрок был куплен у «Бордо»?.

— Мы очень рады приветствовать Орельена Тшуамени в «Монако», — цитирует пресс-служба клуба Петрова. — Это игрок, за которым мы следили в течение долгого времени и который показал много сильных качеств в «Бордо». Его прибытие является частью нашей стратегии по развитию игроков с высоким потенциалом. Орельен сможет продолжить свое развитие здесь, внося свой вклад в команду.